C&F – Stadio, venerdì incontro con Sala, Inter e Milan: i tre piani di WeBuild

1) "Una prima ipotesi è una sorta di soluzione-ponte, ovverosia lavori per rendere San Siro utilizzabile al meglio nei prossimi 10 anni, che sono indicate come tempistiche massime in cui i club potrebbero spostarsi ciascuna in un nuovo impianto". Nei giorni scorsi si era parlato dei lavori svolti in estate.

2) "La seconda opzione è invece quella di una ristrutturazione più approfondita e “definitiva”, quella che di fatto hanno già valutato Inter e Milan prima di proporre nel 2019 il nuovo San Siro nella stessa area: un progetto scartato, a favore di quello appunto della costruzione di un nuovo impianto, proprio per le difficoltà logistiche (si parlava di due anni lontano dal Meazza per i club, con le problematiche legate a dover fare giocare le squadre)". WeBuild in tal senso aspetta le proposte dei club, in modo da poter modellare i piani di ristrutturazione e arrivare ad una risposta definitiva o quasi su costi e tempistiche.

3) "WeBuild potrebbe mettere sul tavolo un piano legato a lavori minimi, che quindi permetterebbero ai club di avere un impianto “riaffrescato” in attesa di spostarsi in un nuovo stadio, ma lasciando aperta la porta alla possibilità di una ristrutturazione più consistente in un secondo momento". In sostanza Milan e Inter potrebbero continuare con i loro piani su Rozzano e San Donato ma se non dovessero andare fino in fondo potrebbero comunque avere la possibilità in un secondo momento di avere un San Siro ristrutturato.

Venerdì l'incontro tra le parti a Palazzo Marino per capire se si riuscirà a rispondere alle esigenze di tutti per superare le perplessità finora dimostrate dai due club.

(Fonte: Calcio e Finanza)

