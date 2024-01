Inter, Calhanoglu tra i registi più forti al mondo: ecco il confronto con i migliori

"Senza aver paura di far torto a nessuno: in questo momento non c'è alcun regista in Italia che possa essere lontanamente paragonato o confrontato con Calhanoglu. Manuel Locatelli alla Juventus gira su altri numeri, il Milan non ha ancora avuto il piacere di avere davvero Ismael Bennacer in campo, Stanislav Lobotka annaspa in un Napoli oggettivamente brutto. Come anticipato, a metà stagione non si può eleggere il regista più forte di tutti, ma si può cercare di affiancare i numeri di chi nelle squadre top tiene il fulcro del gioco, peraltro con mansioni che si differenziano enormemente da un calciatore all'altro".