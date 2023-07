Come l’Inter cambia: nei piani di Inzaghi c’è questa idea. E in attacco occhio alle sorprese

Tanti addii e volti nuovi. Quella 2023/24 sarà un'Inter nuova che inevitabilmente cambierà anche il suo modo di giocare. Non il modulo, per Inzaghi quello è un totem che non si tocca. Come sottolinea il Corriere della Sera , nei pensieri e nei piani del tecnico nerazzurro sarà una squadra diversa, più verticale e aggressiva, meno portata a costruire dal basso.

"Sul mercato i nerazzurri sono in sofferenza. Il gruppo è partito per il Giappone senza aver risolto la grana del portiere dopo la cessione di Onana: non ne manca uno, ne mancano due. Sommer è la prima scelta. Poi serve un centravanti che rimpiazzi Dzeko e Lukaku. Thuram promette profondità, ma servono i gol e Lautaro non può fare tutto da solo. La caccia a Sommer ha frenato quella per il numero 9, al momento tra Morata e il rampante Balogun, che nelle ultime ore è tornato in pole position. Occhio alle sorprese".