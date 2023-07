Moratti: “Sorpreso da Lukaku. Il nuovo attaccante dipenderà da Inzaghi. Onana…”

A Moratti è stato chiesto anche come vede la Roma di Mourinho, suo ex allenatore all'Inter. «Credo che Mourinho abbia fatto già tantissimo. Con un attaccante come Scamacca o Morata potrebbe anche raggiungere il quarto posto. L'italiano potrebbe crescere tanto con lui e lò spagnolo è esperto», ha detto. E infine una battuta su Ronaldo e Cuper: «A distanza di anni posso dire che non penso sia stato in realtà un addio legato a Cuper, dopo i brutti infortuni subiti credo che Ronaldo avesse voglia di cambiare aria. Non credo che Ronnie abbia scelto di andar via per colpa della conferma di Cuper, inoltre il brasiliano mi conosceva bene e sapeva che con me gli allenatori duravano poco», ha concluso.