Inter, per Sommer si chiude entro la fine di questa settimana? L’idea del club nerazzurro

L’Inter è volata in Giappone senza essere riuscita a regalare a Simone Inzaghi il tassello più importante, il portiere. Il club nerazzurro cercherà di chiudere per Sommer. "L'idea è quella di riuscire a regalare a Inzaghi l’erede di Onana già entro la fine di questa settimana. L’urgenza, come premesso, resta comunque il portiere. Per Sommer, come noto, molto è stato apparecchiato, ma non è ancora arrivato il momento di brindare", sottolinea il Corriere dello Sport.