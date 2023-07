Inter, Balogun in pole. Ieri l’attaccante ha lanciato segnali significativi

In questo momento in casa Inter la priorità è una, il portiere. Il club nerazzurro cercherà di chiudere entro il fine settimana per Sommer, poi si potrà dedicare all'attacco. " Balogun ormai si è guadagnato la pole rispetto a Morata. Peraltro, l’attaccante statunitense, proprio dal suo paese, dove è in tournée con l’Arsenal, ha lanciato segnali significativi", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Anche perché lo ha fatto al termine dell’amichevole (persa) con il Manchester United, in cui non ha messo piede in campo. «Mi vogliono vedere con la maglia dei Gunners? Beh, io voglio giocare. Vedremo quello che succederà…», ha detto ad “Aftv”. Ovvio che se nell'Arsenal per lui non c'è spazio, nell'Inter, invece, ce ne sarebbe eccome".