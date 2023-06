Mercato Inter, tanti cambi in attacco? “Non solo Retegui: piace un giovane top”

"Romelu Lukaku vuole restare all’Inter - e il Chelsea per lui ha chiesto anche Barella -, mentre Edin Dzeko è un affare turco, un finale di carriera da quasi 5 milioni a stagione per due anni con il Fenerbahçe", commenta il Corriere dello Sport che poi aggiunge: "Guardarsi intorno è scontato: Retegui è in freezer, piace Balogun (che rientra all’Arsenal dal prestito al Metz con 21 gol)".