Inter, chiave esterna: Dimarco-Dumfries al top, sono loro la grande arma per battere la Juve

Contro una squadra così chiusa e bassa come la Juventus, i cambi di gioco potrebbero diventare un'arma molto importante. Soprattutto se, come come nel caso dell'Inter, gli esterni in questione sono in grande forma. Dimarco e Dumfries potrebbero rivelarsi una chiave importante per provare a piegare i bianconeri. Scrive la Gazzetta dello Sport: