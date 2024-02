Sky conferma – Inter, Taremi e le visite rinviate: i due motivi dietro la scelta

Visite mediche rinviate per Mehdi Taremi all’Inter, come anticipato da FCIN1908.it questa mattina. Sky Sport fa il punto sulla situazione dell’attaccante iraniano, che si legherà ai nerazzurri a 0 per la prossima stagione: “Non sarà oggi il giorno di Mehdi Taremi. Sono stati cancellati i voli che il giocatore avrebbe dovuto prendere per venire in Italia e tornare in giornata in Portogallo, così come gli esami al Coni (che erano già stati prenotati per la giornata odierna).