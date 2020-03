Autocertificazione, ecco cosa fare se non potete scaricare e stampare il modulo

È on line sul sito del Viminale il nuovo modello da utilizzare per le autodichiarazioni (scarica qui) che contiene una nuova voce con la quale l’interessato deve autodichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 1, comma 1, lett oc) del Dpcm 8 marzo 2020 che – come è noto – reca un divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus “Covid-19”. Il nuovo modello prevede anche che l’operatore di polizia controfirmi l’autodichiarazione.

Se non avete la stampante – Se non potete scaricare e stampare il modulo dell’autocertificazione, potete in alternativa copiare a mano il testo, compilarlo e firmarlo. La dichiarazione sarà considerata comunque valida. Da ricordare che l’autocertificazione prevede la segnalazione di impegni a cadenza fissa: se si ripete ogni giorno lo stesso spostamento, per lo stesso motivo (ad esempio per recarsi al lavoro) non occorrerà avere con sé un documento nuovo e aggiornato.