L’Inter conta sull’effetto San Siro: 5 delle prossime 8 in casa. Ma trend esterno da invertire

La buona notizia è che l'Inter giocherà 5 delle prossime 8 partite davanti al proprio pubblico, a San Siro, e questo potrebbe dare ai ragazzi di Inzaghi la giusta spinta per provare a riaprire un campionato che oggi sembra solo un miraggio. La buona notizia, però, nasconde un retrogusto amaro, visto che l'altra faccia della medaglia racconta di un rendimento in trasferta tutt'altro che esaltante, da invertire quanto prima per continuare a sperare in una rimonta che, a questo punto, avrebbe del clamoroso.