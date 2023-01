Nuovo Stadio, Sala: “Serve una risposta se c’è o meno un vincolo. Se la vedano loro, io…”

Il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, è contrario all'abbattimento di San Siro. Dall'altra parte il ministro Matteo Salvini vuole invece il nuovo impianto. Intanto il sindaco Beppe Sala fa chiarezza su cosa accadrà nei prossimi giorni. "Non ho capito la posizione del governo e credo che per me non sia ormai il caso di entrare in polemiche, ma di pensare a quello che noi dobbiamo fare. Noi abbiamo due grandi passi da fare in questo percorso. Il primo è quello che attueremo settimana prossima e cioè portare in giunta i risultati del dibattito pubblico e, alla luce del dibattito pubblico, quelli che possono essere i correttivi da considerare. Questo è un passo formale ma fondamentale, previsto dalla legge".