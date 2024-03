In difesa risolto ogni dubbio perché Acerbi non è stato squalificato e quindi sostituirà l'infortunato De Vrij

Yann Sommer ha recuperato ed è a disposizione per Inter-Empoli, tanto che, secondo La Gazzetta dello Sport, il portiere svizzero ex Bayern Monaco sarà in campo dall'inizio contro la squadra di Davide Nicola.

In difesa, invece, non ci sono grandi dubbi perché Acerbi sarà al centro della retroguardia - De Vrij, tra l'altro, è infortunato - mentre Pavard e Bastoni saranno i due braccetti, con Bisseck in panchina. In mezzo al campo, Inzaghi non cambia e punta sul tridente classico con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan con Darmian - favorito su Dumfries - sulla fascia destra mentre a sinistra recupera Carlos Augusto ma il titolare sarà Dimarco.