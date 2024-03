Anche Gian Piero Gasperini dice la sua sul caso Acerbi-Juan Jesus. Ecco le parole in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Napoli: “Loro stanno vivendo una stagione particolare, non è facile gestire il campionato dell'anno scorso. Ho avuto la sensazione che la squadra non ha l'entusiasmo anche se è di assoluto valore. Il razzismo è una brutta rogna, ma intorno c'è tanta ipocrisia, questo non mi piace. Spero che il calcio sia un veicolo per superarlo e non evidenziarlo”.