Yann Sommer è in forte dubbio per Lecce causa febbre: si va verso una maglia dall'inizio per il secondo Emil Audero

Alessandro Cosattini Redattore 23 febbraio 2024 (modifica il 23 febbraio 2024 | 15:05)

Yann Sommer è in forte dubbio per Lecce. Il portiere titolare dell'Inter già nel giorno della sfida contro l'Atletico Madrid aveva qualche linea di febbre e al momento ancora è debilitato, sempre per lo stesso motivo oggi è rimasto a riposo (a casa, non era ad Appiano Gentile).