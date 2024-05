"La chiacchierata cordiale c’è stata, come previsto: giusto il tempo di iniziare a parlare di cifre, ma questa è solo la premessa di una discussione assai più approfondita. Si arriverà al sodo un po’ alla volta, ma al momento conta che l’Inter abbia riparlato una volta di più con lo staff di Bento Matheus Krepski, semplicemente Bento. E conta che adesso abbia più chiara la strada per arrivare a questo 24enne gioiello dell’Athletico Paranaense e della nazionale brasiliana. Prendere un portiere di riserva con una operazione piuttosto costosa significa, in realtà, assicurarsi in anticipo il titolare del futuro. Nei progetti del club, Bento sarebbe destinato dunque a stare accanto all’ottimo Sommer per una stagione e, dopo i promessi mesi a bottega, dal 2025-26 potrebbe diventare lui stesso il titolare della ditta. I nerazzurri vorrebbero aggiungere un portiere di alta affidabilità e il brasiliano ha bruciato ogni collega su piazza: ormai fa a corsa a sé per occupare il posto che dovrebbe lasciare Emil Audero", scrive La Gazzetta dello Sport.