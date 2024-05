"In viale della Liberazione però i dirigenti sono già al lavoro e studiano le mosse: l'obiettivo è non cedere nessuno dei big eracimolare un tesoretto dal sacrificio di alcuni giocavi che, prestati ad altri club in questa stagione, si sono messi in mostra. Lasciandosi però la possibilità di ricomprarli tra uno o due anni a una cifra prefissata, naturalmente maggiore rispetto a quella alla quale verrebbero venduti. Esattamente ciò che è successo la scorsa estate con Giovanni Fabbian, ceduto al Bologna per 5 milioni e riacquistabile per 12 nel giugno 2025", si legge sul quotidiano.