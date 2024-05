Servirebbero tre stadi di San Siro per accogliere le richieste di un popolo che vorrebbe vedere prima Inter-Lazio, poi la consegna della Coppa e pure il mini-concerto di celebrazione

La Gazzetta dello Sport il suo focus sulla festa in programma domenica, quando i nerazzurri, dopo la partita contro i biancocelesti, festeggeranno la consegna della coppa dello scudetto. Si legge: "Come è noto, ci sarà Ligabue a cantare il mitologico "Urlando contro il cielo", la canzone che accompagna ogni rete nerazzurra al Meazza, e poi Tananai, altro cantante e tifoso doc, proporrà un altro paio di pezzi.