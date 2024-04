Steven Zhang starebbe seriamente considerando l'idea di cedere l'Inter. Arrivano in tal senso conferme all'indiscrezione emersa nelle ultime ore . A riportarle è il Corriere della Sera, attraverso il focus di oggi. Si legge infatti: "Secondo quanto riferito da più fonti al Corriere della Sera, Steven Zhang sta trattando la cessione del club a investitori sauditi. Il negoziato è condotto in prima persona dal presidente dell’Inter con l’ausilio delle banche d’affari Goldman Sachs e Raine, a cui da tempo è stato affidato l’incarico di lavorare al riassetto finanziario della società".

Anche per il Corriere della Sera non si tratterebbe di qualcuno riconducile al noto fondo Pif. Questo l'identikit del possibile investitore nel club nerazzurro: "Il potenziale acquirente dell’Inter rientrerebbe nella cerchia della famiglia reale di Riad. A riprova del suo interesse per il calcio italiano, avrebbe in passato tentato un approccio anche con la Juventus, respinto dalla famiglia Agnelli-Elkann. Non si tratterebbe quindi del fondo da 900 miliardi Pif. Ma di un membro della dinastia regnante Al-Saud che ha il suo perno nel principe ereditario Mohammed bin Salman".