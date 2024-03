Prosegue la marcia di avvicinamento dell'Inter in vista del match di campionato contro il Bologna. Buone notizie per Inzaghi, che potrà regolarmente contare su Frattesi: l'ex Sassuolo, che ha preferito non entrare in campo lunedì sera contro il Genoa a causa di un leggero fastidio muscolare, si è allenato in gruppo, e le sue condizioni non destano preoccupazioni. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Il mezzo allarme di lunedì è presto rientrato. Per fortuna di Simone Inzaghi e di tutta l'Inter, che in Davide Frattesi devono poter contare nell'imminente raffica di tre impegni ravvicinati prima della pausa per le nazionali: contro il Genoa l'ex Sassuolo si era fermato nel riscaldamento a bordo campo prima di poter entrare nel secondo tempo, ma quel fastidio muscolare si è già dissolto e non c'è stato alcun bisogno di esami strumentali. La mezzala ex Sassuolo ha infatti già ricominciato a lavorare ad Appiano Gentile con il gruppo e ha scacciato le ultime preoccupazioni, pronto per il tris composto da Bologna, Atlético Madrid e Napoli".