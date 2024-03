Il tecnico dell’Inter vorrebbe il regista già per la sfida di sabato in modo di averlo in Champions al top

Andrea Della Sala Redattore 6 marzo 2024 (modifica il 6 marzo 2024 | 12:01)

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi vorrebbe recuperare Calhanoglu già per la sfida di sabato in modo di averlo in Champions al top. Il turco ha recuperato e potrebbe fare il rodaggio sabato per essere a pieni giri nel ritorno di Madrid con l'Atletico.