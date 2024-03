"Anche per Acerbi 25 minuti più recupero nella partita contro gli uomini di Gilardino. Contro il Genoa è entrato bene, ha sbrogliato un paio di situazioni complicate e ha avuto la gamba per spingersi in avanti. Recupero importante per le battaglie a centro area contro Zirkzee e Morata. A preoccupare un po' di più è Frattesi. L'ex Sassuolo è reduce da qualche giorno con allenamenti senza forzare. Evidentemente però il problema non è sparito del tutto e da oggi la sua situazione sarà analizzata con attenzione dallo staff medico. Al Dall'Ara rientrerà Calhanoglu, probabilmente nella ripresa, con la stessa modalità utilizzata contro il Genoa per Thuram e Acerbi. Il turco si sta già allenando con discreta intensità. Lo staff medico ha preferito farlo allenare ad Appiano, ma a breve sarà in gruppo e venerdì partirà con i compagni per la trasferta di Bologna dove farà il... tagliando in vista della Champions quando, a meno di sorprese, sarà titolare".