Sky – Inter su Frattesi: Mulattieri e Fabbian sul tavolo. Pirola riscattato dalla Salernitana

A Skysport si è parlato del mercato dell'Inter. A cominciare dalle notizie su Nacho, che era stato accostato al club nerazzurro ma pare rinnoverà per un anno, come raccontano anche in Spagna. Gianluca Di Marzio ha spiegato che i dirigenti interisti torneranno su Frattesi come la scorsa estate (e anche la Roma contende il giocatore al club milanese come la Juve, in attesa di capire cosa accadrà con Rabiot).