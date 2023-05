Salernitana, De Sanctis: “Pirola? Nei nostri programmi fare in modo di riscattarlo”

Morgan De Sanctis, direttore sportivo della Salernitana, in conferenza stampa al termine del match pareggiato per 3-3 contro la Fiorentina ha parlato del futuro di Lorenzo Pirola, difensore classe 2002 arrivato in estate in prestito dall'Inter: "Pirola? È nei nostri programmi fare in modo che anche Pirola possa essere dal primo luglio un calciatore a tutti gli effetti della Salernitana".