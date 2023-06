Arriveranno gli addii a Benzema, Asenzio, Hazard e Mariano ma non quello di Nacho. Si parlava in queste ore dell'interesse dell'Inter al giocatore del Real Madrid ma il giocatore resterà al club spagnolo. Lo scrive Diario As che conferma la versione di Ancelotti: l'allenatore ieri aveva detto che il calciatore avrebbe rinnovato. E il giornale spagnolo spiega che, dopo l'incontro avuto con il dg della società madrilena, José Angel Sanchez, è arrivata la decisione: Nacho resta. Nell'incontro il dirigente ha spiegato al calciatore l'importanza della sua permanenza per il progetto della squadra e lui non ha esitato a dire sì, almeno per un'altra stagione.