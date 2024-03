Il primo ostacolo per l’attaccante della Nazionale è Aurelio De Laurentiis, mai propenso a cedere alle società rivali e ‘scottato’ dal caso Zielinski. Per l’islandese, invece, il nodo è la concorrenza, con Fiorentina e Juventus che lo studiano da vicino.

“L’Inter ha pensato a Raspadori perché può essere l’ideale vice di Lautaro, grazie alla sua capacità di giocare da prima come da seconda punta, al fianco di un altro centravanti. E con i suoi 24 anni rappresenta anche un investimento per il futuro. Gudmundsson è leggermente più vecchio (27 primavere il 15 giugno), ma sarebbe l’attaccante capace di creare la superiorità con i suoi uno contro uno”.

Entrambi hanno un prezzo che si avvicina ai 40 milioni e il sacrificato in casa nerazzurra per arrivare alla punta potrebbe essere Dumfries, viste le difficoltà di rinnovargli il contratto.

