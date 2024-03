Inter-Inzaghi, stella e rinnovo: ‘firma-scudetto’, i dettagli del nuovo contratto

Quando può accadere?

“Che sia nel derby come sognano i tifosi, che sia leggermente prima o leggermente dopo, il 20esimo scudetto potrebbe arrivare comunque in anticipo rispetto alla fine della stagione: il calendario stavolta gioca a favore, ci sarebbe margine per sottoscrivere un accordo prima dell’eventuale consegna della coppa a Lautaro, prevista probabilmente per Inter-Lazio del 19 maggio, ultima a San Siro”.

La Rosea aggiunge:

“Una volta finito il lavoro col titolo matematico, in campo il pensiero andrà solo alle statistiche, mentre fuori si potrà proporre all’allenatore una nuova intesa. Va da sé che prima arriverà lo scudetto e prima potrà giungere anche l’autografo sul terzo rinnovo”.

L’Inter non vuole assolutamente privarsi di Simone Inzaghi, colui che sta guidando la squadra verso uno scudetto speciale per valore affettivo e modalità. La scadenza del nuovo accordo non è di un anno ma dovrebbe essere al 2027, proprio come gli altri del gruppo dirigenti come il ds Ausilio e l’AD Marotta.

Questo rinnovo, dunque, sarebbe diverso ai precedenti, fatti anno per anno.

“Stavolta, però, sarebbe diverso perché questa sarebbe davvero una “firma-scudetto”: il titolo, che tutti chiedevano con insistenza, Inzaghi lo sta vincendo con una autorevolezza raramente vista su questi schermi. Il premio sarebbe un passo deciso, più lungo del solito, ovvero un’opzione per una stagione aggiuntiva, così da arrivare al famoso cancello del 2027. Il contratto nel formato 2+1 sarebbe pure condito da meritato adeguamento economico: immaginabile un ritocco di un milioncino rispetto ai 5,5 di stipendio attuali”.

Ipotizzando che resti alla guida dell’Inter fino al 2027, Inzaghi metterebbe insieme sei stagioni consecutive sulla panchina dell’Inter. Più delle 5 di Bersellini e del Trap, da quando esiste la A a girone unico ha fatto meglio solo il Mago Herrera che arrivò a 8, conclude la Gazzetta.

