"La partita della proprietà, anche col rinnovo possibile con Oaktree o altri fondi, perché la proprietà sta parlando con tanti fondi, è quella per non perdere una società nella quale sono stati investiti 700 milioni evitando una minusvalenza consistente. Per quanto riguarda il club ieri sono stati presentati i conti della semestrale che evidenziano un miglioramento, col settlement agreement che impegneranno l'Inter ancora per i prossimi due anni verso l'UEFA".

Cosa significa convertire un conto capitale? — "Si tratta del modus operandi di Suning che quando aveva soldi propri da investire nell'Inter non li metteva subito come capitale, ma alla voce finanziamento soci. Era un debito che l'Inter aveva nei confronti della proprietà che può farseli restituire con gli interessi come fece Thohir, oppure convertire questo finanziamento in capitale. Rinuncia a esigere il credito che scompare e quel credito va a coprire perdite o esigenze di casse cosa che l'Inter quest'anno dovrà fare".

"L'Inter ha migliorato i suoi conti, ma avrà comunque una perdita per quanto ridotta. Dovrà far fronte perché non potrà più posticipare come accaduto in precedenza con i decreti sul Covid. Lo spartiacque vero, oltre a quello del 20 maggio, è il 2027 quando si dovranno coprire queste perdite e rifinanziare il bond dell'Inter da 450 milioni".

(giornaleradio.fm)

