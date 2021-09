Inzaghi sereno, questa Inter offre più soluzioni: tanti titolari con un obiettivo dichiarato

Si potrebbe obiettare sul fatto che l'Inter ha perso Hakimi e Lukaku, ma di certo la rosa di quest'anno offre maggiori soluzioni

"Le legnate di Vidal, il mancino di Dimarco, l’imbucata di Sensi, l’inserimento di Vecino e almeno un altro ingrediente, tra i tocchi di Correa e l’esperienza di Dzeko. E no, non sono titolari. E sì, invece, che mandano a dormire relativamente tranquillo Simone Inzaghi. L’Inter si scopre ricca: non male, per un mercato chiuso con un saldo positivo a tre cifre, tra entrate e uscite".

In Champions c'è un obiettivo dichiarato: "Non male perché dopo la sosta si comincia a fare sul serio, con la Champions. C’è un obiettivo dichiarato – passare il girone –, ci sarà una stanchezza fisiologica da gestire in alcuni elementi. Inzaghi, tra nuovi e recuperati, ha almeno un giocatore in ogni reparto in grado di prendersi una maglia da titolare o comunque di non far rimpiangere troppo i primi undici. Un anno fa non era così: l’undici iniziale dell’Inter era diventato un ritornello, vincente e sfiancante (per gli avversari)".