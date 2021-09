Inter, il nuovo Vidal nato dopo un colloquio con Inzaghi: “E’ andato da lui e gli ha detto…”

Questo inizio di stagione ha regalato all'Inter un'altra bella notizia che porta il nome di Arturo Vidal: è tutto un altro giocatore

"C’è un protagonista su tutti di questo ragionamento e porta il nome di Arturo Vidal. Non è un acquisto ma è come se lo fosse. Il cileno ha colpito favorevolmente l’allenatore. L’ha fatto prima a parole: i due hanno avuto un colloquio, al rientro del centrocampista. Vidal ha garantito di voler restare, di voler dimostrare quel che non è riuscito a dare un anno fa. Poi sono arrivati i fatti. Prima in amichevole, poi con le prestazioni contro Genoa e Verona, ingressi in campo decisi e decisivi".