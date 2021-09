Inter, inizia la stagione dei rinnovi: dopo Lautaro tocca a Brozovic, il punto

Il centrocampista croato va in scadenza di contratto nel giugno 2022: in programma incontro con il suo entourage

In casa Inter, terminata la sessione estiva di calciomercato, è già iniziata la stagione dei rinnovi: la dirigenza nerazzurra, dopo aver di fatto chiuso la questione riguardante Lautaro Martinez, procederà con il prolungamento dei contratti di altri pilastri della squadra. Il caso più impellente riguarda Marcelo Brozovic: il centrocampista croato, elemento imprescindibile per Inzaghi (così come lo fu per Spalletti prima e Conte poi), va in scadenza a giugno 2022, e i vertici interisti non hanno alcuna intenzione di andare incontro al pericolo di perderlo a zero.