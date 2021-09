Inter, è fatta: ecco quando firmerà Lautaro. Il dettaglio cruciale riguarda la clausola

Dopo mesi di trattative, indiscrezioni, tira e molla e cifre da limare, l'Inter e Lautaro Martinez hanno finalmente raggiunto un accordo

Dopo mesi di trattative, indiscrezioni, tira e molla e cifre da limare, l'Inter e Lautaro Martinez hanno finalmente raggiunto un accordo per il rinnovo di contratto dell'attaccante argentino. Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, al ritorno dagli impegni con l'Argentina il Toro firmerà un accordo fino al 2025. Nel nuovo contratto c'è un dettaglio importante: non è prevista alcuna clausola rescissoria, presente invece (da 111 milioni di euro) nell'attuale contratto. Scrive la rosea:

"L’Inter investe su Lautaro Martinez. Investe come per nessun altro giocatore della rosa. L’accordo è stato raggiunto dopo un incontro tra i dirigenti nerazzurri e l’agente dell’attaccante, Alejandro Camano. Le firme arriveranno al rientro del giocatore dagli impegni con l’Argentina, i contorni sono questi: 6 milioni di euro netti a stagione più bonus fino al 2025, ovvero due anni in più della vecchia scadenza. E nel nuovo accordo non ci sarà alcuna clausola rescissoria, come quella da 111 milioni che la società di Zhang inserì nel 2018".