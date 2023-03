Inter-Lecce, probabile formazione: a centrocampo in 3 per 2 maglie. Lautaro-Dzeko in attacco

Domani alle 18 l'Inter ospita il Lecce a San Siro. Dopo la sconfitta contro il Bologna, Simone Inzaghi si aspetta una reazione da parte dei suoi. Con Skriniar e Dimarco ancora out, il tecnico è intenzionato a confermare Darmian in difesa e Gosens sulla fascia sinistra.

In difesa al momento Acerbi è in vantaggio su De Vrij, mentre a centrocampo salgono le quotazioni di Marcelo Brozovic. Come riporta Sky Sport, in mediana potrebbe riposare Mkhitaryan che nel 2023 non ha ancora saltato una partita. L'unico sicuro del posto è al momento Barella. In attacco spazio alla coppia Lautaro-Dzeko.