La replica di LionRock: “Holding per l’Inter alle Cayman? Documenti ok entro fine mese”

«La documentazione alle Cayman sarà completata e la riconferma sarà pronta per la fine del mese». E' questa la risposta di Tom Pitts, numero uno per l'Europa del fondo LionRock , a Panorama che qualche giorno fa aveva sottolineato come la holding alle Isole Cayman, controllata dal fondo stesso e utilizzata per acquisire la quota di minoranza (31,05%) dell'Inter, rischiasse la cancellazione dal registro delle Cayman delle imprese entro il 31 gennaio.

"Secondo quanto rivelato da Panorama, lo scorso 2 gennaio, l’ufficiale Cayman Island Gazette ha pubblicato l’elenco delle società che il 31 gennaio saranno cancellate dal registro delle imprese dell’isola caraibica. Tra queste, figurano LionRock Zuqiu Limited e LionRock Zuqiu Lp. Si tratta proprio della struttura che ha comprato il 31% dell’Inter. Le ragioni della cancellazione dal registro, secondo la legge delle Cayman, possono essere sostanzialmente due: la società non è più operativa oppure non ha rispettato i locali obblighi di legge. Si tratta in ogni caso di obblighi minimi, come il deposito annuale di una dichiarazione sul rispetto di determinati requisiti e il pagamento di una imposta di qualche centinaio di dollari. Anche la International Sports Capital sarebbe inadempiente. L’ultimo bilancio depositato è quello al 30 giugno 2021. Dal maggio di quell’anno, anche la quota di Isc è finita in pegno a Oaktree", commenta Calcio e Finanza.