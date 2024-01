Tmw – Offerta di 11 mln per Carboni: Inter rispedisce al mittente

Stando a quanto racconta il sito di calciomercato il giocatore nerazzurro è finito nel mirino del West Ham ma al momento non è prevista una sua cessione

In Argentina, e non solo, hanno parlato dell'interesse del West Ham per Valentin Carboni. Un interesse che si sarebbe palesato con un'offerta formale di 11 mln di euro arrivata all'Inter da quanto scrive Tuttomercatoweb, che conferma le indiscrezioni che arrivano dall'estero.