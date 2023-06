Inter-Lukebakio: richiesta Hertha e quel legame con Lukaku. Ma occhio anche a…

"Altro profilo che piace all’Inter è quello di Folarin Balogun, tornato all’Arsenal dal prestito al Reims dove ha segnato 21 gol. Problema è che per quest’ultimo i Gunners chiedono 40 milioni, mentre Lukebakio può essere acquistato per una decina, quanto chiede l’Hertha Berlino che vuole monetizzare dalla cessione di un giocatore che andrà in scadenza nel 2024 dopo essere retrocesso in Zweite Liga", ribadisce Tuttosport che rimarca come Lukebakio preferisca l'Inter ad altre opzioni (Fiorentina e Villarreal interessate) proprio per il legame con Lukaku. Prima, però, occorre cedere e gli addii, sempre più probabili di Dzeko e Gosens, potrebbero mandare a dama l'affare per l'attacco.