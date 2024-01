Sky – Inter, mercato in entrata chiuso. Taremi in estate a 0, Zielinski…

Mercato in entrata chiuso per l’Inter, in uscita si attende l’addio di Stefano Sensi: le ultime da Sky Sport

Mercato in entrata chiuso per l’Inter, in uscita si attende l’addio di Stefano Sensi, destinazione Leicester . Lo conferma anche Sky Sport, che si proietta già alla prossima estate: il discorso Mehdi Taremi verrà chiuso dopo la Coppa d’Asia, arriverà a parametro 0 .

E poi c’è il nome di Piotr Zielinski sempre per l’estate, è in scadenza con il Napoli e l’Inter ci sta lavorando. Al momento per Sky non è ancora chiusa per il polacco: dialoghi in corso, coi nerazzurri che vorrebbero anche lui a 0 per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi.