«Ogni week end si trasmettono dieci partite. Il bando dei diritti tv prevede che le due emittenti scelgano le partite. Per fare questo lavoro serve sensibilità e gestione ma i broadcaster devono scambiarsi le partite. DAZN e Sky, a fronte del mln di euro che pagano, si sono scambiati la partita. Cagliari-Juve viene trasmessa da Sky e Bologna-Roma da DAZN. Cagliari-Juve potrebbe essere quindi anticipata al venerdì e Sky rinuncerebbe al lunedì trasmettendo sabato sera e domenica alle 12.30. Per aiutare Roma e Milan, che giocano giovedì, le loro partite devono andare di lunedì. La Lega non ha nessun pre-concetto e non vuole fare favori nessuno. Mettere Roma-Bologna al lunedì pomeriggio, alle 18.30, è un sacrificio per i tifosi ma va a vantaggio della parte sportiva che la considera una partita di impatto per la lotta Champions. E c'è da tenere conto dell'ordine pubblico. Milano assorbe grande eventi anche in settimana. Il questore e il prefetto acconsentono che a Milano la partita si possa disputare anche di lunedì, a Roma non si può fare col derby», ha spiegato ancora.

LA DOMANDA DI ORDINE:

Inter-Monza, Cagliari-Inter, Inter-Fiorentina, tre partite in 15 giorni. Il Milan gioca tre partite in 11 giorni, quattro giorni di differenza nelle prime tre. Le prime dieci giornate il Milan affronta tutte le big, l'Inter affronta il Milan e la Roma. Champions mercoledì sera, Borussia-Milan, i rossoneri tornano giovedì e sabato vanno a Genova. Non è capitato alle altre.

Non ho una risposta in tasca perché non la posso avere. Diamo all'algoritmo, che fa tutto in maniera tecnologicamente molto avanzata come ad esempio l'Nba, gli input. Ci sono 342 eventi concomitanti che influenzano il calendario, la Maratona, il GP di Monza, e tutti questi eventi condizionano gli orari di una gara. Le scelte delle tv determinano gli orari delle gare e hai minore flessibilità di movimento. Genoa-Milan, per esempio, è stata scelta da Sky. Ma aveva una concomitanza alle 12.30 e cerca di mettere la partita nell'orario in cui ha più share. Inter-Atalanta per esempio aveva come concomitanza anche il Festival di Sanremo perché le tv non vogliono eventi durante il Festival. Noi trasmettiamo a pagamento e andiamo in difficoltà su un evento come il Festival che raccoglie 12 mln di telespettatori e una raccolta pubblicitaria sui 50 mln solo per quei cinque giorni.

(Fonte: TL)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.