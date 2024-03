"La fiesta potrebbe diventare un problema di ordine pubblico. Milan-Inter comunque smuove gli animi, più che le coscienze. È storia di derby. E la fiesta Inter in casa rossonera sarebbe proprio un affronto. Il club sta valutando soluzioni per evitare che i biglietti "liberi" della prevendita vadano in mani avversarie. Non sarà facile tener tutti a freno. E qui si parla di ordine pubblico".