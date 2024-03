"Sto vivendo un momento molto bello all’Inter. La verità è che non immaginavo la mia carriera in questo modo e in un club che ha avuto questo rapporto con gli argentini. E invece ho avuto questa possibilità e gioco all’Inter già da sei anni, e per me è molto importante essere nella storia di questo club e cercare di battere record. Lavoro giorno per giorno e spero di continuare questo cammino per regalare una grande gioia alla gente che che sin dal primo giorno mi ha trattato in un modo incredibile. Cerco di dare sempre il massimo in campo, questo è il mio lavoro".