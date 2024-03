"Diciotto anni dopo l’ultimo trionfo al Mondiale, l’Italia non ha ancora trovato il suo centravanti titolare", sottolinea la Gazzetta dello Sport. Il tema è piuttosto serio, considerando quanti nomi si sono alternati in azzurro in quella zona di campo, purtroppo senza fortuna. "“Problema generazionale”, dicono gli esperti, mentre guardano con speranza ai talenti del futuro. Da chi segna in Serie B a chi domina nel campionato Primavera, la materia prima non manca", si legge nel focus.