"Come confermato ieri in una nota dell’agenzia Reuters, è in fase avanzata il lavoro per il rinnovo del prestito con lo stesso fondo. Ieri, poco sotto alla fila dei dirigenti interisti, c’erano alcuni top manager di Oaktree venuti per godersi la Champions. La questione prestito, invece, è affrontata dalla Cina: Steven Zhang, sempre in contatto con i due advisor, Goldman Sachs e Raine Group, da Nanchino è impegnato personalmente nell’affare. Un Oaktree-bis è, dunque, al momento l’opzione più quotata, ma non certo l’unica, visto che le antenne del presidente sono drizzate verso gli Usa: un altro paio di fondi hanno mostrato interesse. Di certo, proseguire con lo stesso istituto sarebbe più semplice perché la struttura giuridica del prestito esiste già: va cambiata la data di scadenza (per Reuters potrebbe essere più breve dell’ultimo accordo che era di tre anni) più il tasso di interessi, che era al 12% ed è destinato a crescere", chiosa la Rosea.