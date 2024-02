TOTAL BARELLA

Inzaghi si gode il suo collettivo, il tecnico ha ragione ha esaltare il lavoro di tutti e a non soffermarsi sui singoli. Quest'Inter gioca bene, è sfrontata in Italia e in Europa e cerca sempre di imporre il proprio gioco. La strada è quella giusta, la stessa percorsa lo scorso anno in Europa e trasportata in questa stagione anche in Italia. Solita solida prova della difesa, bene in attacco: Thuram stava preoccupando Simeone, Lautaro crea e lotta e Arnautovic ha trovato gloria dopo un errore sottoporta, risultando decisivo. Ma oggi, nel raro giorno in cui Calhanoglu non è perfetto, c'è da sottolineare la prestazione totale di Barella. Cuce, distrugge, lotta, contrasta e rifinisce. C'è un Barella in ogni zona del campo.