La sconfitta interna della Juventus contro l'Udinese spalanca all'Inter le porte della fuga scudetto. Sette punti in più (con una partita in meno) e per di più dopo le sicurezze che ha dato la squadra di Inzaghi a Roma contro l'Olimpico (e non solo) potrebbero consentire ai nerazzurri di affrontare l'ultima parte di stagione con relativa tranquillità. Ma è proprio questo il momento di non lasciarsi andare e, al contrario, di continuare a martellare.