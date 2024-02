Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, la Procura federale ha deciso di aprire un fascicolo sulla telefonata alla squadra di Simone Inzaghi, squalificato, nell'intervallo di Roma-Inter. "In un primo momento, vista pure la precisazione a caldo del vice tecnico Farris, il procuratore Giuseppe Chinè aveva pensato di non procedere. Le tante notizie a mezzo stampa lo hanno però spinto ad approfondire", sottolinea il quotidiano.