Dubbio Cuadrado, l’Inter si tutela. Torna un pallino di Ausilio: “riallacciati i rapporti”

"Buchanan è in scadenza nel 2025, non ha rinnovato il contratto nonostante le insistenze del club belga. Per l’Inter sarebbe un investimento a prescindere. Per l’immediato, certamente. Ma anche in prospettiva, considerando che intorno a Dumfries non mancheranno in estate le attenzioni di club europei. In fondo, anche a sinistra Inzaghi ha di fatto due titolari: quel che fin qui non è riuscito con Cuadrado, potrebbe avvenire con la coppia Dumfries-Buchanan. Sta al colombiano, del resto, cancellare lo scenario", aggiunge Gazzetta.