Inter, è la miglior partenza di Inzaghi: il segreto di oggi emerge nel confronto col passato

Il tifoso è esigente per definizione. Sopratutto quello dell’Inter, abituato a pensare in grande e a sognare sempre di raggiungere il massimo. Perfino in annate come quella che stiamo vivendo capita che qualcuno storca il naso di fronte anche al più fisiologico e innocuo incidente di percorso. L’aula del tribunale social è sempre aperta, sul banco degli imputati c’è sempre folla. Ma Simone Inzaghi non teme neanche la più severa delle critiche, forte di un lavoro che ha proiettato con pieno merito la sua squadra al primo posto in campionato e agli ottavi di Champions League per la terza volta di fila.