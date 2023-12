Serie A, l’Inter domina la classifica del 2023: Napoli battuto, +15 su Juve

L’ultima giornata non cambierà quella che è la classifica del 2023 in termini di punti.

Nell’anno dello Scudetto del Napoli dopo 33 anni, il terzo della storia del club partenopeo, è l’Inter a dominare la classifica 86 punti in 40 gare, 10 in più dei partenopei.

Staccata c’è la Roma, all’ottavo posto a quota 64, ad una lunghezza in più rispetto all’Atalanta.

