Inter, Pavard obiettivo per giugno: già definita la strategia di Ausilio

Uno dei nomi accostati all'Inter nel corso del mercato di gennaio è stato Benjamin Pavard . Il francese, in forza al Bayern Monaco, è stata un'opzione per i nerazzurri quando si è paventata l'ipotesi di un addio anticipato di Skriniar.

Come riportato da calciomercato.com, a giugno lo slovacco lascerà l'Inter, D'Ambrosio è in scadenza e potrebbe fare le valigie così come Dumfries, al momento candidato numero 1 tra le possibili cessioni per questioni di bilancio. "Ecco perché il club nerazzurro sta cercando sul mercato un profilo che sappia interpretare bene sia ruolo di centrale che di esterno destro. Tutte le strade portano a Pavard del Bayern Monaco", spiega calciomercato.com che ricorda l'offerta fatta dall'Inter a gennaio per l'ex Stoccarda.