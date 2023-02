Inter, Pavard sempre primo della lista: il club tornerà all’attacco quando…

Il primo della lista è Benjamin Pavard, sempre ammesso che il francese non decida di prolungare il contratto in scadenza con il Bayern

La difesa è un reparto che in casa Inter subirà diverse modifiche il prossimo anno. Milan Skriniar saluterà, D'Ambrosio è in forse: De Vrij e Acerbi, invece, dovrebbero restare. Ma il club nerazzurro, scrive Tuttosport, sta già valutando quali mosse operare sul mercato: "A destra, qualora non rinnovasse il contratto D’Ambrosio, Matteo Darmian sarà sempre più utilizzato come “braccetto” (e andrà rifatta la fascia, dove Dumfries è in partenza e ci sarebbe da stupirsi se Bellanova venisse riscattato), ma andrà trovato un titolare pure nella batteria dei centrali.